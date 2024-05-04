В Перми переносят сроки отключения батарей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Изначально в Перми планировалось отключить отопление в жилых домах 13 мая - что уже несколько позднее, чем обычно. Как правило, отопление в городе заканчивается сразу после Дня Победы, а в отдельные годы с ранней весной - и в конце апреля.Нынче же пермская погода радует разнообразием - то дождь со снегом, то снег с дождем. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин, он поручил департаменту ЖКХ продлить отопительный сезон до установления необходимых плюсовых температур. На данный момент в прогнозах фигурирует 20 мая.