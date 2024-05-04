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Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Самолет Airbus А321 рейсом Москва-Оренбург вернулся в аэропорт «Шереметьево», причиной стала разгерметизация кабины пилотов.
Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Решение о возращении в аэропорт вылета принял экипаж. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что пассажирский самолет подал сигнал тревоги и развернулся над Нижегородской областью. Ряд СМИ написали, что судно пропало с радаров.
Пассажирский самолет приземлился в Москве около 15.00 (мск). Пассажирам и экипажу помощь не потребовалась, сообщили в аэропорту.
Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Решение о возращении в аэропорт вылета принял экипаж. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что пассажирский самолет подал сигнал тревоги и развернулся над Нижегородской областью. Ряд СМИ написали, что судно пропало с радаров.
Пассажирский самолет приземлился в Москве около 15.00 (мск). Пассажирам и экипажу помощь не потребовалась, сообщили в аэропорту.
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