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В Свердловской области дату окончания отопительного сезона перенесут из-за изменения погодных условий
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендует муниципальным образованиям перенести окончание отопительного сезона из-за изменения погодных условий. Синоптики скорректировали прогноз, в связи с чем главам территорий было рекомендовано временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях.
Ранее планировалось постепенно прекратить подачу тепла начиная с 15 мая.
Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды. В связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенёс сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования,
— поделился министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов
Свердловской области Николай Смирнов
Ранее планировалось постепенно прекратить подачу тепла начиная с 15 мая.
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