Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ростовской области произошел взрыв в частном доме, здание обрушилось.Об этом сообщил губернатор Голубев.«Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет», - написал губернатор в телеграм-канале.По его данным, пострадали два человека, они получили ожоги, их госпитализировали.«На месте проводятся следственные действия. Информация уточняется», - добавил Голубев. О причине взрыва он не сообщил.