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Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
Фото: телеграм-канал Василия Голубева
В Ростовской области произошел взрыв в частном доме, здание обрушилось.
Об этом сообщил губернатор Голубев.
«Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет», - написал губернатор в телеграм-канале.
По его данным, пострадали два человека, они получили ожоги, их госпитализировали.
«На месте проводятся следственные действия. Информация уточняется», - добавил Голубев. О причине взрыва он не сообщил.
Об этом сообщил губернатор Голубев.
«Сегодня около 10 утра в поселке Лиховском Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет», - написал губернатор в телеграм-канале.
По его данным, пострадали два человека, они получили ожоги, их госпитализировали.
«На месте проводятся следственные действия. Информация уточняется», - добавил Голубев. О причине взрыва он не сообщил.
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