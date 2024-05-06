Родственники, погибшего на работе инженера-электрика в Екатеринбурге, получили компенсацию более двух миллионов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Местный житель, который работал в ООО «УК «Авангард» инженером-электриком, при выполнении 17 октября 2023 года работ в помещении трансформаторной подстанции скончался из-за несчастного случая.После проверки соблюдения законодательства об охране труда в деятельности организации, было установлено, что работодатель не предпринял необходимых мер для исключения возможности несанкционированного доступа к электроустановкам, что привело к гибели работника.Прокуратура Верх-Исетского района направила в суд исковое заявление в интересах родственников погибшего работника о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Судом были удовлетворены исковые требования прокурора. Суд взыскал в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей в пользу дочери погибшего и по 600 тысяч рублей каждому из ее несовершеннолетних детей (внуков погибшего).