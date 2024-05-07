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Каждый четвертый родитель в Екатеринбурге выступает за введение китайского языка в учебный план
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным опроса сервиса SuperJob, каждый четвертый родитель школьника в Екатеринбурге выступает за введение китайского языка в обязательный учебный план средних учебных заведений.
Однако, 15% опрошенных считают, что английский язык следует исключить из обязательной программы. Большинство родителей выступают против отказа от преподавания английского языка в школах, подчеркивая, что знание языков расширяет кругозор.
Касательно китайского языка, многие высказывают опасения относительно его сложности, предпочитая, чтобы изучение этого языка оставалось по желанию учеников.
Однако, 15% опрошенных считают, что английский язык следует исключить из обязательной программы. Большинство родителей выступают против отказа от преподавания английского языка в школах, подчеркивая, что знание языков расширяет кругозор.
Касательно китайского языка, многие высказывают опасения относительно его сложности, предпочитая, чтобы изучение этого языка оставалось по желанию учеников.
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