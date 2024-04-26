В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей на массовом мероприятии.Госпитализированы 18 человек, семеро находятся в реанимации, трое в тяжелом состоянии, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Минздрав.По данным издания, грузовой Porter сбил детей во время массового мероприятия в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Судя по кадрам, опубликованным в СМИ, грузовик, с которого продавали мороженое, был припаркован на возвышении. В какой-то момент он покатился и въехал в толпу детей. Предположительно, водителя внутри не было.Пострадавшим детям от 9 до 16 лет, также сообщается о пострадавшем учителе.В полиции инцидент зарегистрировали как несчастный случай, идет проверка, сообщили местным изданиям в управлении внутренних дел.