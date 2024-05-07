Появились подробности пожара в Екатеринбурге, из-за которого мужчина сорвался с 20 этажа, спасаясь

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В результате пожара, произошедшего 7 мая в квартире на 21 этаже дома на улице Союзной, 2, один из жильцов погиб. По информации, полученной порталом E1 от МЧС по Свердловской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.Во время пожара двое мужчин, находившихся в квартире, пытались спастись от дыма и огня. Один из них вылез наружу и сидел на окне, в то время как другой попытался спастись, вылез на наружную сторону балкона и, к сожалению, сорвался, что привело к его гибели.По свидетельствам очевидцев, припаркованные возле дома автомобили мешали развернуть пожарную лестницу, чтобы помочь людям.