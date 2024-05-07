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Появились подробности пожара в Екатеринбурге, из-за которого мужчина сорвался с 20 этажа, спасаясь

14.43 Понедельник, 13 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
В результате пожара, произошедшего 7 мая в квартире на 21 этаже дома на улице Союзной, 2, один из жильцов погиб. По информации, полученной порталом E1 от МЧС по Свердловской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Во время пожара двое мужчин, находившихся в квартире, пытались спастись от дыма и огня. Один из них вылез наружу и сидел на окне, в то время как другой попытался спастись, вылез на наружную сторону балкона и, к сожалению, сорвался, что привело к его гибели.

По свидетельствам очевидцев, припаркованные возле дома автомобили мешали развернуть пожарную лестницу, чтобы помочь людям.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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