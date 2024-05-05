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Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя Путина.
Информацию об этом подтвердил ее адвокат Рамиль Гизатуллин.
“Я подтверждаю, мы с ней обсуждали этот момент. После того, как апелляция добавила к сроку еще два года, мы стали смотреть: или кассация, или прошение о помиловании. Так как у нее все-таки очень положительный бэкграунд для помилования, правозащитная деятельность… Я предложил ей подумать об этом, и она согласилась”, - рассказал адвокат в разговоре с корреспондентом “Вечерних ведомостей”.
Письмо Чанышевой на имя Путина, датированное 19 апреля, публикуют госСМИ. После в пабликах развернулась дискуссия, некоторые пользователи выступили с резкой критикой осужденной, назвав ее просьбу “унизительной”.
Адвокат Чанышевой в ответ на это напомнил, что у человека есть право на помилование и человек сам решает, воспользоваться ли этим правом. “А во-вторых, тем, кто выступает с критикой ее поступка, просто нужно оказаться в ее условиях, чтобы понять”, - сказал адвокат.
Напомним, в 2023 году Лилию Чанышеву, экс-координатора уфимского «Штаба Навального»*, признали виновной “в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участию в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”.
Суд назначил ей 7,5 года колонии, позже наказание ужесточили до 9,5 года в колонии общего режима. Чанышева провела в заключении уже почти 4 года.
По словам адвоката, она отбывает наказание в пермской колонии “в непростых условиях”.
Лилия Чанышева внесена в список экстремистов.
*Признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
Информацию об этом подтвердил ее адвокат Рамиль Гизатуллин.
“Я подтверждаю, мы с ней обсуждали этот момент. После того, как апелляция добавила к сроку еще два года, мы стали смотреть: или кассация, или прошение о помиловании. Так как у нее все-таки очень положительный бэкграунд для помилования, правозащитная деятельность… Я предложил ей подумать об этом, и она согласилась”, - рассказал адвокат в разговоре с корреспондентом “Вечерних ведомостей”.
Письмо Чанышевой на имя Путина, датированное 19 апреля, публикуют госСМИ. После в пабликах развернулась дискуссия, некоторые пользователи выступили с резкой критикой осужденной, назвав ее просьбу “унизительной”.
Адвокат Чанышевой в ответ на это напомнил, что у человека есть право на помилование и человек сам решает, воспользоваться ли этим правом. “А во-вторых, тем, кто выступает с критикой ее поступка, просто нужно оказаться в ее условиях, чтобы понять”, - сказал адвокат.
Напомним, в 2023 году Лилию Чанышеву, экс-координатора уфимского «Штаба Навального»*, признали виновной “в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и участию в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”.
Суд назначил ей 7,5 года колонии, позже наказание ужесточили до 9,5 года в колонии общего режима. Чанышева провела в заключении уже почти 4 года.
По словам адвоката, она отбывает наказание в пермской колонии “в непростых условиях”.
Лилия Чанышева внесена в список экстремистов.
*Признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
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