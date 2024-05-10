За угон коляски у екатеринбургского инвалида разыскивается девушка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В розыск объявлена непрекрасная незнакомка, которая угнала инвалидную коляску с одной из улиц Екатеринбурга. И хоть преступные действия девушки попали в обзор камер видеонаблюдений, личность её пока установить не удалось.Кража инвалидного кресла произошла ещё на прошлой неделе, 7 мая, от дома номер 10 по улице Машиностроителей. Поскольку до сих пор разыскать «угонщицу» полиция не смогла, информация была опубликована, а к горожанам обратились с просьбой о помощи в поисках преступницы и её «трофея». У похитительницы тёмные волосы (скорее всего, крашенные). Она коренастая, в день кражи была одета в толстовку, светлые джинсы и белые кроссовки.Жертвой угонщицы стал 47-летний уралмашевец. Местное МВД сообщает о нём, что инвалидом он стал в 2017 году, когда работал электрогазосварщиком в управляющей компании и получил травму: он работал на устранении коммунальной аварии и ему на голову упала труба.Людей, обладающих какой-либо информацией о преступнице, просят звонить по номеру 356-42-15.