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В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
Фото: Вечерние ведомости
На шоколадной фабрике Nestle в Торонто сотни сотрудников провели забастовку в минувший понедельник.
О забастовке вечером в воскресенье объявил профсоюз Unifor, сообщает CBC News. Профсоюз заявил, что им не удалось достигнуть соглашения о новых условиях рабочего контракта с производителем шоколада.
Требования сотрудников касаются улучшения пенсионных условий, кроме того, они отвергли двухлетнюю заморозку индексации зарплат.
По данным профсоюза, в забастовке принял участие 461 работник - операторы станков, упаковщики, грузчики, разнорабочие и квалифицированные специалисты завода.
Предприятие производит шоколадные батончики, которые продаются в том числе в России. В компании заявляют, что забастовка “не окажет немедленное влияние на наличие продукции в магазинах”, сообщает издание. При этом в компании разочарованы тем, что работники отвергли предварительную сделку. Руководство планирует “работать с профсоюзом, чтобы вернуть сотрудников на работу”.
О новой дате переговоров пока не сообщается.
О забастовке вечером в воскресенье объявил профсоюз Unifor, сообщает CBC News. Профсоюз заявил, что им не удалось достигнуть соглашения о новых условиях рабочего контракта с производителем шоколада.
Требования сотрудников касаются улучшения пенсионных условий, кроме того, они отвергли двухлетнюю заморозку индексации зарплат.
По данным профсоюза, в забастовке принял участие 461 работник - операторы станков, упаковщики, грузчики, разнорабочие и квалифицированные специалисты завода.
Предприятие производит шоколадные батончики, которые продаются в том числе в России. В компании заявляют, что забастовка “не окажет немедленное влияние на наличие продукции в магазинах”, сообщает издание. При этом в компании разочарованы тем, что работники отвергли предварительную сделку. Руководство планирует “работать с профсоюзом, чтобы вернуть сотрудников на работу”.
О новой дате переговоров пока не сообщается.
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