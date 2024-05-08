В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Экс-министр экономики Казахстана приговорен к 24 годам лишения свободы.Куандыка Бишимбаева обвинили в жестком убийстве жены.По версии следствия, прошлой осенью в одном из ресторанов Астаны он до смерти избил 31-летнюю женщину. Местные издания со ссылкой на следствие пишут, что побои происходили регулярно.Свою вину экс-министр не признал.Вердикт вынес суд присяжных.