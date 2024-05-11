В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Ереване утром в понедельник продолжились массовые протесты. Демонстранты, выступающие против делимитации границы с Азербайджаном, перекрывают улицы и оказывают сопротивление силовикам.На данный момент число задержанных достигло 151, пишут местные издания со ссылкой на МВД.По данным Sputnik Армения, в понедельник участники так называемой акции неповиновения перекрыли ряд улиц. Для этого демонстранты использовали мусорные баки, скамейки, а также сено.Протестующие организовали шествия на центральных улицах. СМИ публикуют кадры с жесткими задержаниями и столкновениями с силовиками.По данным СМИ, один из участников протеста приковал себя цепями у эстакады, в руке он держал плакат с надписью “Я не смиряюсь с этим”. Полицейские разрезали цепи и задержали мужчину, пишет Sputnik Армения.Также издание сообщает, что одна из журналисток, которая освещала акцию, потеряла сознание во время задержания участников протеста. По данным СМИ, силовики “применили грубую силу” в отношении журналистки и оператора одного из каналов. Позже представители оппозиционного движения “Тавуш во имя родины” заявили, что осуждают насилие полицейских в отношении журналистов в ходе акций протеста в Ереване и призвали МВД начать служебное расследование.Также представители движения призвали участников акций неповиновения “стараться избегать контактирования с полицейскими по собственной инициативе, особенно после задержания”.Добавим, в Ереване проходят массовые акции против делимитации границы. Сторонники оппозиции считают, что Пашинян “пошел на односторонние уступки Азербайджану”. К демонстрантам, по данным местных изданий, присоединились студенты ведущих вузов, а также высокопоставленные представители вооруженных сил в отставке.