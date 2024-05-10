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В аэропорту Екатеринбурга задержан рейс в Пхукет на 12 часов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорту Екатеринбурга задержан чартерный рейс в Пхукет WZ-3045 авиакомпании «Red Wings» на 12 часов. Время вылета по расписанию было назначено на 04.20, однако из-за позднего прибытия воздушного судна запланированное время вылета перенесли на 16.30.
Свердловской транспортной прокуратуры заявила, что взяла на контроль оказание комплекса услуг пассажирам, а также соблюдение их прав и обеспечение безопасности полета.
На рейс запланировано 390 пассажиров, из них 23 несовершеннолетних, маломобильных граждан не заявлено,
— сообщает транспортная прокуратура области
Свердловской транспортной прокуратуры заявила, что взяла на контроль оказание комплекса услуг пассажирам, а также соблюдение их прав и обеспечение безопасности полета.
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