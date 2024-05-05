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Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Солнцевский районный суд Москвы запретил распространять объявления о вакансиях для славян.
Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Объявления о вакансиях для славян признаны запрещенными к распространению. Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещенных в сети “Интернет” в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности запрещенными к распространению», - говорится в пресс-релизе.
Суд установил, что такие объявления «противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства». Действия лиц, разместивших данную информацию, суд посчитал противоправными и уголовно наказуемыми.
Также в суде привели ряд ресурсов с такими объявлениями, которые содержат запрещенную к распространению на территории РФ информацию.
Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Объявления о вакансиях для славян признаны запрещенными к распространению. Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещенных в сети “Интернет” в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности запрещенными к распространению», - говорится в пресс-релизе.
Суд установил, что такие объявления «противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства». Действия лиц, разместивших данную информацию, суд посчитал противоправными и уголовно наказуемыми.
Также в суде привели ряд ресурсов с такими объявлениями, которые содержат запрещенную к распространению на территории РФ информацию.
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