Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Солнцевский районный суд Москвы запретил распространять объявления о вакансиях для славян.Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.«Объявления о вакансиях для славян признаны запрещенными к распространению. Солнцевский районный суд города Москвы признал объявления о вакансиях, размещенных в сети “Интернет” в свободном доступе и требующих от соискателей иметь славянскую внешность или принадлежать к славянской народности запрещенными к распространению», - говорится в пресс-релизе.Суд установил, что такие объявления «противоречат основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства». Действия лиц, разместивших данную информацию, суд посчитал противоправными и уголовно наказуемыми.Также в суде привели ряд ресурсов с такими объявлениями, которые содержат запрещенную к распространению на территории РФ информацию.