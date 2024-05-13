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Сожительница зарезала участника СВО в екатеринбургской общаге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге произошло убийство. Женщина зарезала своего сожителя за то, что тот отказался покупать ей подарок.
Об «убийце в юбке» известно, что ей 36 лет и она ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений, в том числе — колото-резанные травмы. На сей раз агрессивная леди одними травмами не ограничилась и, схватив во время ссоры нож, нанесла мужчине смертельные ранения. Сегодня рецидивистку задержали, после суда ей «светит» длительный срок в местах заключения. Судьба её десятилетней дочке пока не ясна, впрочем, девочке, увы не привыкать обходится без мамы, слишком часто оказывающейся за решёткой.
Про погибшего сообщается, что он недавно побывал в Украине в качестве участника СВО. Последние минуты своей жизни он провёл в екатеринбургской общаге, где какое-то время проживал вместе со своей убийцей и её ребёнком.
Об «убийце в юбке» известно, что ей 36 лет и она ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений, в том числе — колото-резанные травмы. На сей раз агрессивная леди одними травмами не ограничилась и, схватив во время ссоры нож, нанесла мужчине смертельные ранения. Сегодня рецидивистку задержали, после суда ей «светит» длительный срок в местах заключения. Судьба её десятилетней дочке пока не ясна, впрочем, девочке, увы не привыкать обходится без мамы, слишком часто оказывающейся за решёткой.
Про погибшего сообщается, что он недавно побывал в Украине в качестве участника СВО. Последние минуты своей жизни он провёл в екатеринбургской общаге, где какое-то время проживал вместе со своей убийцей и её ребёнком.
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