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На автодороге «Урал» начинается ремонт сломанного неизвестными пролётного строения
Фото: Уралуправтодор
На автодороге М-5, известной больше под названием «Урал», с завтрашнего дня ремонтники начнут восстанавливать сломанную в начале года пролётную конструкцию. В связи с этим проезд на данном участке может быть затруднён.
По сообщению «Уралуправтодора», аварийно-восстановительные работы будут проводиться на 158 километре подъезда к Екатеринбургу. Именно здесь 22 января текущего года была обнаружена серьёзная поломка — так и не установленным транспортом снесены балки пролётного строения. Во вторник поломанные балки будут демонтировать, а после их заменят новыми.
С января проезд на повреждённой конструкции и под ней был ограничен по соображениям безопасности. В ходе восстановительных работ реверсивное движение на путепроводе сохранится, а на трассе под ним открыты только по одной полосе в каждую сторону. Остальные полосы планируется открыть после 21 мая — именно до этой даты дорожники рассчитывают управиться с поставленной задачей.
По сообщению «Уралуправтодора», аварийно-восстановительные работы будут проводиться на 158 километре подъезда к Екатеринбургу. Именно здесь 22 января текущего года была обнаружена серьёзная поломка — так и не установленным транспортом снесены балки пролётного строения. Во вторник поломанные балки будут демонтировать, а после их заменят новыми.
С января проезд на повреждённой конструкции и под ней был ограничен по соображениям безопасности. В ходе восстановительных работ реверсивное движение на путепроводе сохранится, а на трассе под ним открыты только по одной полосе в каждую сторону. Остальные полосы планируется открыть после 21 мая — именно до этой даты дорожники рассчитывают управиться с поставленной задачей.
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