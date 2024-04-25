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«Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы.
Россия заняла 162-е место из 180-ти (в прошлом году занимала 164 место). Первое место восьмой год подряд занимает Норвегия.
В организации заявили, что сегодня во всех странах журналистика находится под политическим давлением. «Свободе прессы во всем мире угрожают те самые люди, которые должны быть ее гарантами – политические власти», - говорится в исследовании.
Все страны распределены по пяти группам, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как «хорошая», «удовлетворительная», «проблемная», «сложная», «очень серьезная». В последнюю группу входят 35 стран, включая Россию. Отмечается, что процент стран с «удовлетворительным» уровнем свободы слова резко снизился с 36% в 2023 году до 21% в текущем году.
Собрали несколько важных моментов из отчета «Репортеров без границ».
Общие тенденции
- тревожное снижение поддержки и уважения к автономии СМИ отмечается во всем мире;
- год примечателен «явным отсутствием политической воли со стороны международного сообщества обеспечить соблюдение принципов защиты журналистов»;
- во всех регионах предстоящие выборы предвещают «очень сильное давление на журналистов», прогнозируют в организации;
- в арсенале дезинформации, которая применяется в политических целях и для давления на журналистов, появились технологии искусственного интеллекта (например, дипфейки);
- многие правительства усилили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая распространение информации;
- в 138 странах политические деятели «часто участвуют в кампаниях пропаганды или дезинформации» (такое участие охарактеризовано как «систематическое» в 31 стране);
- цензура усилилась в Восточной Европе и Центральной Азии.
По странам
- Китай (172 место) занимает лидирующую позицию по числу задержанных журналистов;
- Италия (46 место), где «член правящей коалиции пытается приобрести второе по величине информационное агентство», в этом году опустилась на пять позиций;
- в Аргентине после выборов было закрыто крупнейшее информационное агентство, страна опустилась в рейтинге с 26-го на 66-е место;
- Украина поднялась на 18 позиций в глобальном рейтинге свободы прессы (61 место);
- Беларусь опустилась со 157 места на десять пунктов, до 167-го;
- США, которые когда-то считались «образцом свободы слова», опустились в рейтинге на десять позиций – с 45-го на 55 место. В организации считают, что в США отмечается «неспособность журналистов освещать темы, связанные с организованной преступностью, коррупцией и окружающей средой из-за страха репрессий»;
- Грузия, где «правящая партия культивирует сближение с Москвой», резко опустилась с 26-го на 103 место;
- почти во всех странах Южной Америки ситуация со свободой прессы оценивается как «проблемная»;
- самой опасной для журналистов страной по-прежнему остается Мексика (с 2019 года здесь погибли 37 журналистов).
Топ-5 лидеров
Норвегия (1)
Дания (2)
Швеция (3)
Нидерланды (4)
Финляндия (5)
Соседи России по рейтингу
Джибути (161)
Россия (162)
Никарагуа (163)
Пять стран в конце списка
Иран (176)
Северная Корея (177)
Афганистан (178)
Сирия (179)
Эритрея (180)
Добавим, что в конце апреля сайт организации «Репортеры без границ» был заблокирован в России.
Россия заняла 162-е место из 180-ти (в прошлом году занимала 164 место). Первое место восьмой год подряд занимает Норвегия.
В организации заявили, что сегодня во всех странах журналистика находится под политическим давлением. «Свободе прессы во всем мире угрожают те самые люди, которые должны быть ее гарантами – политические власти», - говорится в исследовании.
Все страны распределены по пяти группам, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как «хорошая», «удовлетворительная», «проблемная», «сложная», «очень серьезная». В последнюю группу входят 35 стран, включая Россию. Отмечается, что процент стран с «удовлетворительным» уровнем свободы слова резко снизился с 36% в 2023 году до 21% в текущем году.
Собрали несколько важных моментов из отчета «Репортеров без границ».
Общие тенденции
- тревожное снижение поддержки и уважения к автономии СМИ отмечается во всем мире;
- год примечателен «явным отсутствием политической воли со стороны международного сообщества обеспечить соблюдение принципов защиты журналистов»;
- во всех регионах предстоящие выборы предвещают «очень сильное давление на журналистов», прогнозируют в организации;
- в арсенале дезинформации, которая применяется в политических целях и для давления на журналистов, появились технологии искусственного интеллекта (например, дипфейки);
- многие правительства усилили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая распространение информации;
- в 138 странах политические деятели «часто участвуют в кампаниях пропаганды или дезинформации» (такое участие охарактеризовано как «систематическое» в 31 стране);
- цензура усилилась в Восточной Европе и Центральной Азии.
По странам
- Китай (172 место) занимает лидирующую позицию по числу задержанных журналистов;
- Италия (46 место), где «член правящей коалиции пытается приобрести второе по величине информационное агентство», в этом году опустилась на пять позиций;
- в Аргентине после выборов было закрыто крупнейшее информационное агентство, страна опустилась в рейтинге с 26-го на 66-е место;
- Украина поднялась на 18 позиций в глобальном рейтинге свободы прессы (61 место);
- Беларусь опустилась со 157 места на десять пунктов, до 167-го;
- США, которые когда-то считались «образцом свободы слова», опустились в рейтинге на десять позиций – с 45-го на 55 место. В организации считают, что в США отмечается «неспособность журналистов освещать темы, связанные с организованной преступностью, коррупцией и окружающей средой из-за страха репрессий»;
- Грузия, где «правящая партия культивирует сближение с Москвой», резко опустилась с 26-го на 103 место;
- почти во всех странах Южной Америки ситуация со свободой прессы оценивается как «проблемная»;
- самой опасной для журналистов страной по-прежнему остается Мексика (с 2019 года здесь погибли 37 журналистов).
Топ-5 лидеров
Норвегия (1)
Дания (2)
Швеция (3)
Нидерланды (4)
Финляндия (5)
Соседи России по рейтингу
Джибути (161)
Россия (162)
Никарагуа (163)
Пять стран в конце списка
Иран (176)
Северная Корея (177)
Афганистан (178)
Сирия (179)
Эритрея (180)
Добавим, что в конце апреля сайт организации «Репортеры без границ» был заблокирован в России.
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