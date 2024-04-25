«Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы.Россия заняла 162-е место из 180-ти (в прошлом году занимала 164 место). Первое место восьмой год подряд занимает Норвегия.В организации заявили, что сегодня во всех странах журналистика находится под политическим давлением. «Свободе прессы во всем мире угрожают те самые люди, которые должны быть ее гарантами – политические власти», - говорится в исследовании.Все страны распределены по пяти группам, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как «хорошая», «удовлетворительная», «проблемная», «сложная», «очень серьезная». В последнюю группу входят 35 стран, включая Россию. Отмечается, что процент стран с «удовлетворительным» уровнем свободы слова резко снизился с 36% в 2023 году до 21% в текущем году.Собрали несколько важных моментов из отчета «Репортеров без границ».- тревожное снижение поддержки и уважения к автономии СМИ отмечается во всем мире;- год примечателен «явным отсутствием политической воли со стороны международного сообщества обеспечить соблюдение принципов защиты журналистов»;- во всех регионах предстоящие выборы предвещают «очень сильное давление на журналистов», прогнозируют в организации;- в арсенале дезинформации, которая применяется в политических целях и для давления на журналистов, появились технологии искусственного интеллекта (например, дипфейки);- многие правительства усилили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая распространение информации;- в 138 странах политические деятели «часто участвуют в кампаниях пропаганды или дезинформации» (такое участие охарактеризовано как «систематическое» в 31 стране);- цензура усилилась в Восточной Европе и Центральной Азии.- Китай (172 место) занимает лидирующую позицию по числу задержанных журналистов;- Италия (46 место), где «член правящей коалиции пытается приобрести второе по величине информационное агентство», в этом году опустилась на пять позиций;- в Аргентине после выборов было закрыто крупнейшее информационное агентство, страна опустилась в рейтинге с 26-го на 66-е место;- Украина поднялась на 18 позиций в глобальном рейтинге свободы прессы (61 место);- Беларусь опустилась со 157 места на десять пунктов, до 167-го;- США, которые когда-то считались «образцом свободы слова», опустились в рейтинге на десять позиций – с 45-го на 55 место. В организации считают, что в США отмечается «неспособность журналистов освещать темы, связанные с организованной преступностью, коррупцией и окружающей средой из-за страха репрессий»;- Грузия, где «правящая партия культивирует сближение с Москвой», резко опустилась с 26-го на 103 место;- почти во всех странах Южной Америки ситуация со свободой прессы оценивается как «проблемная»;- самой опасной для журналистов страной по-прежнему остается Мексика (с 2019 года здесь погибли 37 журналистов).Норвегия (1)Дания (2)Швеция (3)Нидерланды (4)Финляндия (5)Джибути (161)Россия (162)Никарагуа (163)Иран (176)Северная Корея (177)Афганистан (178)Сирия (179)Эритрея (180)Добавим, что в конце апреля сайт организации «Репортеры без границ» был заблокирован в России.