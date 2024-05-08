Бастрыкин поручил начать проверка в отношении мигрантов, которые работают в ресторанах Екатеринбурга





— сообщает СК России Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По поручению председателя СК Бастрыкина начата проверка по обращению о нарушениях миграционного законодательства в Екатеринбурге.Информационный центр СК получил жалобу о трудоустройстве мигрантов в сети ресторанов. Согласно обращению, иностранные граждане работают без необходимых патентов, большинство из них являются несовершеннолетними, при этом они регулярно провоцируют других сотрудников на конфликты и устраивают драки. Также отмечается коррупционная составляющая из-за чего законодательства игнорируются.