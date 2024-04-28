Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Так называемый закон об иноагентах и антизападная риторика выводят Грузию на «опасную дорогу», считают в посольстве США в Тбилиси.Об этом говорится в заявлении диппредставительства после массовых протестов, которые прошли в столице минувшей ночью.В посольстве США считают, что заявления грузинских властей об угрозах зарубежного финансирования «существенно подрывают те прочные отношения, которые сформировались с правительством и народом Грузии» (цитата по ТАСС). Зарубежная поддержка 31 год обеспечивает «способность Грузии укреплять экономику и демократию», добавили в посольстве.В ведомстве считают, что действия правительства Грузии «не соответствуют демократическим ценностям и подрывают процесс интеграции страны в ЕС и НАТО».В диппредставительстве поддержали демонстрантов, которые вышли на акции протеста против планируемого закона об иноагентах. «Мы стоим рядом с народом Грузии, поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают демонстрацию», — говорится в заявлении. Использование силы для подавления мирного собрания неприемлемо, подчеркнули в посольстве.Минувшей ночью в Тбилиси во время массовых протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния» пострадали как минимум 15 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на Минздрав. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По данным местных изданий, некоторые из госпитализированных получили интоксикацию и осложнения на дыхательные пути.В четверг власти Тбилиси заявили, что МВД приступило к расследованию. Мэр города при этом утверждает, что информация о применении резиновых пуль не соответствует действительности. «Что касается фактов телесных повреждений граждан на митинге, то МВД уже начало расследование», - цитирует телеканал.