В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток студента ВШЭ Данила Морозова, другим постановлением суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.Студента судили по статье о дискредитации ВС (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ РФ).Как уточнили в пресс-службе судов, студент разместил в телеграм-канале материалы, "выражающие негативное отношение" к военным действиям на территории Украины. По статье о дискредитации армии суд оштрафовал студента на 50 тысяч рублей.Кроме того, суд арестовал студента на 15 суток за пост с символикой ЛГБТ*. "Суд установил, что Морозов разместил еще один информационный пост тематического содержания, содержащий различную символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ*”, - уточнили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.Ряд СМИ пишет, что арестованный студент — член молодежной платформы КПРФ, прошлой осенью был избран на должность председателя комиссии по регламенту молодежного парламента при Госдуме.Напомним, в прошлом году Государственная Дума утвердила новое положение о молодежном парламенте при ГД. Преимущественное право на включение в его состав имеют те, кто принимал участие в боевых действиях, "прошел военную и иную приравненную к ней службу", сообщалось на сайте Госдумы.В состав молодежного парламента входят 292 человека, в том числе 89 студентов, которых направляет Российский союз ректоров.На сайте молодежного парламента отмечается, что он "помогает органам власти и молодым гражданам лучше понимать друг друга, обучает политике". Состав парламента на сайте не указан, в рубрике "деятельность" также пока нет никакой информации.