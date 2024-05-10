Возрастное ограничение 18+
494 нарушения противопожарного режима выявили в Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области
С введения особого противопожарного режима в Свердловской области патрульные группы зафиксировали 494 нарушения. Отмечается, что несмотря на активную профилактическую работу некоторые граждане нарушают требования.
Например, в Первоуральске и в Кушве специалисты МЧС обнаружили любителей уборки мусора путем сжигания. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.
Например, в Первоуральске и в Кушве специалисты МЧС обнаружили любителей уборки мусора путем сжигания. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.
Работа патрульно-контрольных групп продолжается в ежедневном режиме. Напоминаем, что особый противопожарный режим на всей территории Свердловской области сохранится до особого распоряжения,
– сообщили в МЧС
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области
06 мая 2024
06 мая 2024
Жителям Дегтярска восстановили водоснабжение
06 мая 2024
06 мая 2024