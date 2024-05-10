494 нарушения противопожарного режима выявили в Свердловской области





– сообщили в МЧС Работа патрульно-контрольных групп продолжается в ежедневном режиме. Напоминаем, что особый противопожарный режим на всей территории Свердловской области сохранится до особого распоряжения,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С введения особого противопожарного режима в Свердловской области патрульные группы зафиксировали 494 нарушения. Отмечается, что несмотря на активную профилактическую работу некоторые граждане нарушают требования.Например, в Первоуральске и в Кушве специалисты МЧС обнаружили любителей уборки мусора путем сжигания. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.