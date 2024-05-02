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Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Великом Новгороде вооруженный ножом ученик второго класса вымогал деньги у детей.
В полиции об этом знали, но ничего не предпринимали. Об этом сообщает региональная прокуратура.
“Предварительно установлено, что на ул. Менделеева в г. Великий Новгород второклассник, угрожая и используя нож, вымогал денежные средства у детей”, - говорится в релизе надзорного ведомства. Возраст пострадавших от вымогателя не уточняется. Также неизвестно, было ли это в школе.
Кроме того, в поле зрения прокуратуры попал местный участковый, который проигнорировал эту ситуацию. По данным ведомства, родители одного из пострадавших детей “незамедлительно обратились к участковому уполномоченному полиции, который должным образом на заявление не отреагировал”. В прокуратуре не уточнили, каким именно образом пострадал ребенок - от вымогательства или физически.
“Прокуратурой области будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка”, - заявили в ведомстве.
Участкового уполномоченного полиции и выполнение им служебных обязанностей также проверят.
Ситуация находится на контроле прокурора области, добавили в прокуратуре.
В полиции об этом знали, но ничего не предпринимали. Об этом сообщает региональная прокуратура.
“Предварительно установлено, что на ул. Менделеева в г. Великий Новгород второклассник, угрожая и используя нож, вымогал денежные средства у детей”, - говорится в релизе надзорного ведомства. Возраст пострадавших от вымогателя не уточняется. Также неизвестно, было ли это в школе.
Кроме того, в поле зрения прокуратуры попал местный участковый, который проигнорировал эту ситуацию. По данным ведомства, родители одного из пострадавших детей “незамедлительно обратились к участковому уполномоченному полиции, который должным образом на заявление не отреагировал”. В прокуратуре не уточнили, каким именно образом пострадал ребенок - от вымогательства или физически.
“Прокуратурой области будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетнего, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей ребенка”, - заявили в ведомстве.
Участкового уполномоченного полиции и выполнение им служебных обязанностей также проверят.
Ситуация находится на контроле прокурора области, добавили в прокуратуре.
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