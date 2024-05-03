Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил информацию о погибших и пострадавших в результате атаки дронов.По словам Гладкова, в районе села Берёзовка Борисовского района дроны-камикадзе атаковали две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.«В результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами», - написал Гладков в телеграм-канале.По его словам, один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, ему проводят операцию. Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести увезли в больницы.Ранее власти Борисовского района сообщили, что атакованные дронами автомобили перевозили сотрудников компании «Агро-Белогорье».