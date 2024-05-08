В Свердловской области обнаружено 504 нелегальных свалок со строительными отходами за прошедший год





— рассказал начальник отдела обеспечения деятельности

регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Артем Алексеев Специалисты регоператора направляют уведомления о нелегальных свалках в надзорные органы и лицам, ответственным за эту территорию. За год собственники территорий ликвидировали 19 свалок. В остальных случаях потребовалось вмешательство природоохранных органов,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Региональный оператор получил почти 600 сообщений о незаконных свалках в Восточном округе региона, причем 85% отходов составляли строительные материалы, такие как доски, кирпичи и бетонные блоки.Общий объем обнаруженных свалок со строительным мусором с мая 2023 года превысил 46,8 тысяч кубометров. Региональный оператор не принимает на себя утилизацию таких отходов из-за их специфики и потенциальной опасности для спецтехники. Для правильной утилизации строительных отходов рекомендуется обращаться в специализированные компании, контакты которых можно получить в местных администрациях или управляющих компаниях.