Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области обнаружено 504 нелегальных свалок со строительными отходами за прошедший год
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Региональный оператор получил почти 600 сообщений о незаконных свалках в Восточном округе региона, причем 85% отходов составляли строительные материалы, такие как доски, кирпичи и бетонные блоки.
Общий объем обнаруженных свалок со строительным мусором с мая 2023 года превысил 46,8 тысяч кубометров. Региональный оператор не принимает на себя утилизацию таких отходов из-за их специфики и потенциальной опасности для спецтехники. Для правильной утилизации строительных отходов рекомендуется обращаться в специализированные компании, контакты которых можно получить в местных администрациях или управляющих компаниях.
Специалисты регоператора направляют уведомления о нелегальных свалках в надзорные органы и лицам, ответственным за эту территорию. За год собственники территорий ликвидировали 19 свалок. В остальных случаях потребовалось вмешательство природоохранных органов,
— рассказал начальник отдела обеспечения деятельности
регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Артем Алексеев
регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Артем Алексеев
Общий объем обнаруженных свалок со строительным мусором с мая 2023 года превысил 46,8 тысяч кубометров. Региональный оператор не принимает на себя утилизацию таких отходов из-за их специфики и потенциальной опасности для спецтехники. Для правильной утилизации строительных отходов рекомендуется обращаться в специализированные компании, контакты которых можно получить в местных администрациях или управляющих компаниях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области
06 мая 2024
06 мая 2024
Специалисты «Россети Урал» мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя
04 мая 2024
04 мая 2024