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Свердловская область заняла почетное место среди лидеров по числу призеров и победителей школьных олимпиад
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла почетное место среди лидеров по числу призеров и победителей школьных олимпиад, согласно исследованию Яндекс Образования. За последние пять лет более тысячи школьников из региона стали призерами и победителями олимпиад, открывающих возможность поступления в вузы без экзаменов.
Число участников школьных олимпиад в России постоянно растет, достигая 75% школьников к 2023 году. Олимпиадники принимают участие в нескольких соревнованиях, среди которых наиболее популярными являются Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», Всероссийская олимпиада школьников и Московская олимпиада школьников.
Число участников школьных олимпиад в России постоянно растет, достигая 75% школьников к 2023 году. Олимпиадники принимают участие в нескольких соревнованиях, среди которых наиболее популярными являются Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», Всероссийская олимпиада школьников и Московская олимпиада школьников.
Самые высокие результаты в подготовке школьников показал екатеринбургский СУНЦ УрФУ. Кроме Свердловской области в списке лидеров по числу призеров школьных олимпиад по всем предметам Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирская область,
— сообщает Яндекс
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