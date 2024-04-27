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В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим

11.40 Понедельник, 6 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Усть-Ишимском районе Омской области объявлена эвакуация из-за подъема уровня воды в реке Ишим.

Об этом утром в понедельник сообщил губернатор Хоценко. «Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления», - написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, помимо ПВР для населения, власти организовали помещение для имущества - «охраняемый склад, где все сохранится в целости». Власти предлагают тем, кто эвакуируется, привозить туда свои вещи.

Укрепление дамбы продолжается, утверждает глава региона. Он добавил, что на приобретение всех необходимых материалов выделены средства из резервного фонда правительства Омской области.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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