В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Усть-Ишимском районе Омской области объявлена эвакуация из-за подъема уровня воды в реке Ишим.Об этом утром в понедельник сообщил губернатор Хоценко. «Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления», - написал глава региона в телеграм-канале.По его словам, помимо ПВР для населения, власти организовали помещение для имущества - «охраняемый склад, где все сохранится в целости». Власти предлагают тем, кто эвакуируется, привозить туда свои вещи.Укрепление дамбы продолжается, утверждает глава региона. Он добавил, что на приобретение всех необходимых материалов выделены средства из резервного фонда правительства Омской области.