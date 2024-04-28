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Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Молодежный парламент при Госдуме исключил из своего состава студента, который сегодня был осужден по статьям о дискредитации ВС и демонстрации символики ЛГБТ*.
Об этом заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Стало известно, что в отношении студента, делегированного Российским союзом ректоров в состав молодежного парламента, вынесено постановление суда о нарушении законодательства по двум статьям административного кодекса - дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и пропаганду ЛГБТ*”, - говорится в телеграм-канале депутата.
По его словам, эта новость “для всех стала неожиданностью”. “Однако, в этой ситуации мы не можем закрыть глаза и не отреагировать <...> Сегодняшним решением Данила Морозов был исключен из состава структуры”, - заявил Метелев, добавив, что он полностью поддерживает принятое решение.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал Морозова на 15 суток, другим постановлением суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
*включено в реестр экстремистских и террористических организаций и запрещено в России
Об этом заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Стало известно, что в отношении студента, делегированного Российским союзом ректоров в состав молодежного парламента, вынесено постановление суда о нарушении законодательства по двум статьям административного кодекса - дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и пропаганду ЛГБТ*”, - говорится в телеграм-канале депутата.
По его словам, эта новость “для всех стала неожиданностью”. “Однако, в этой ситуации мы не можем закрыть глаза и не отреагировать <...> Сегодняшним решением Данила Морозов был исключен из состава структуры”, - заявил Метелев, добавив, что он полностью поддерживает принятое решение.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал Морозова на 15 суток, другим постановлением суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
*включено в реестр экстремистских и террористических организаций и запрещено в России
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