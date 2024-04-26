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Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил срок ареста драматургу Светлане Петрийчук и режиссеру Евгении Беркович, которых обвиняют по статье об оправдании терроризма.
Срок содержания под стражей продлен до 22 октября. О продлении срока ходатайствовало гособвинение. Решение принял судья Юрий Массин, следует из карточки дела на сайте суда.
Напомним, Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием интернета). Ранее они были внесены в перечень террористов и экстремистов.
Поводом для возбуждения дела стал спектакль "Финист - Ясный сокол”. В 2022 году спектакль получил две “Золотые маски”, в том числе за лучшую работу драматурга.
Сегодня заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с подсудимыми, которые в настоящее время находятся в следственном изоляторе, сообщили в суде.
Беркович и Петрийчук были задержаны год назад, 4 мая, и с тех пор находятся под арестом.
Срок содержания под стражей продлен до 22 октября. О продлении срока ходатайствовало гособвинение. Решение принял судья Юрий Массин, следует из карточки дела на сайте суда.
Напомним, Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием интернета). Ранее они были внесены в перечень террористов и экстремистов.
Поводом для возбуждения дела стал спектакль "Финист - Ясный сокол”. В 2022 году спектакль получил две “Золотые маски”, в том числе за лучшую работу драматурга.
Сегодня заседание состоялось в режиме видеоконференцсвязи с подсудимыми, которые в настоящее время находятся в следственном изоляторе, сообщили в суде.
Беркович и Петрийчук были задержаны год назад, 4 мая, и с тех пор находятся под арестом.
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