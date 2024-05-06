Транспортная прокуратура обнаружила незаконный сервисный сбор у Уральских авиалиний





— сообщает Уральская транспортная прокуратура Установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В результате проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей в ООО «АЭРОДОМ», представляющем авиакомпанию «Уральские авиалинии», было установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года с пассажиров самолета незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей, нарушая федеральные авиационные правила.В связи с этим транспортной прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона, и локальный акт общества, предусматривающий сервисный сбор, был отменен.