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Транспортная прокуратура обнаружила незаконный сервисный сбор у Уральских авиалиний
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В результате проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей в ООО «АЭРОДОМ», представляющем авиакомпанию «Уральские авиалинии», было установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года с пассажиров самолета незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей, нарушая федеральные авиационные правила.
В связи с этим транспортной прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона, и локальный акт общества, предусматривающий сервисный сбор, был отменен.
Установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей,
— сообщает Уральская транспортная прокуратура
В связи с этим транспортной прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона, и локальный акт общества, предусматривающий сервисный сбор, был отменен.
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