Возрастное ограничение 18+

Транспортная прокуратура обнаружила незаконный сервисный сбор у Уральских авиалиний

12.42 Понедельник, 13 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В результате проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей в ООО «АЭРОДОМ», представляющем авиакомпанию «Уральские авиалинии», было установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года с пассажиров самолета незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей, нарушая федеральные авиационные правила.

Установлено, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта в нарушение федеральных авиационных правил незаконно взималась дополнительная плата (сервисный сбор) за оформление ручной клади и багажа в размере 300 рублей,

— сообщает Уральская транспортная прокуратура


В связи с этим транспортной прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона, и локальный акт общества, предусматривающий сервисный сбор, был отменен.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Непогода больше часа не давала «Орлану» покинуть станцию Полевскую
06 мая 2024
В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области
06 мая 2024
Екатеринбуржцы наблюдали ночью полярное сияние
11 мая 2024
На 39% больше новых вакансий открылось за месяц в Свердловской области
08 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:57 107 нарушений противопожарного режима выявили в выходные в Свердловской области
13:48 В Свердловской области открыт сезон черешни
13:27 Свердловская область заняла почетное место среди лидеров по числу призеров и победителей школьных олимпиад
13:06 В Свердловской области обнаружено 504 нелегальных свалок со строительными отходами за прошедший год
12:42 Транспортная прокуратура обнаружила незаконный сервисный сбор у Уральских авиалиний
12:29 В Свердловской области дату окончания отопительного сезона перенесут из-за изменения погодных условий
12:21 Каждый четвертый родитель в Екатеринбурге выступает за введение китайского языка в учебный план
11:53 В Екатеринбурге вынесли приговор банде напавшей на ювелирный магазин «Злата»
11:39 494 нарушения противопожарного режима выявили в Свердловской области
11:17 Таксист из Асбеста поставил ультиматум администрации из-за ям на дорогах
10:04 В Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам летнего отдыха
09:40 Бастрыкин поручил начать проверка в отношении мигрантов, которые работают в ресторанах Екатеринбурга
09:24 ДТП на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» унесло жизни двух человек, а еще один получил травмы
20:37 Нулевая ничья с прямым конкурентом оставила ФК «Урал» в зоне стыковых матчей за два тура до конца чемпионата
18:12 Синоптики предупредили о заморозках до -5°C в Свердловской области
16:38 Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте
14:42 Свердловскую продукцию представят на Российско-Китайском ЭКСПО-2024
13:28 В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12:26 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
11:46 В свердловском УГБИДД предупреждают о заснеженных дорогах
11:09 Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра
09:41 Свердловское МЧС предупредило о ветре до 18 метров в секунду
18:05 Следующее северное сияние свердловчанам помешает увидеть высокая облачность
16:24 Отопление в Свердловской области начнут отключать с 15 мая
15:19 В Нижнем Тагиле на легковой автомобиль упала остановка
14:45 Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о заморозках
Все новости Свердловской области
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
13:26 Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
12:19 В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
11:32 Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек
17:22 Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
16:45 В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
15:58 Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
Все новости России и мира
14:07 В Управлении Росреестра по Пермскому краю рассказали о преимуществах зарегистрированной недвижимости
13:57 107 нарушений противопожарного режима выявили в выходные в Свердловской области
13:48 В Свердловской области открыт сезон черешни
13:27 Свердловская область заняла почетное место среди лидеров по числу призеров и победителей школьных олимпиад
13:06 В Свердловской области обнаружено 504 нелегальных свалок со строительными отходами за прошедший год
12:44 В Перми переносят сроки отключения батарей
12:42 Транспортная прокуратура обнаружила незаконный сервисный сбор у Уральских авиалиний
12:29 В Свердловской области дату окончания отопительного сезона перенесут из-за изменения погодных условий
12:21 Каждый четвертый родитель в Екатеринбурге выступает за введение китайского языка в учебный план
11:55 Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы
11:53 В Екатеринбурге вынесли приговор банде напавшей на ювелирный магазин «Злата»
11:39 494 нарушения противопожарного режима выявили в Свердловской области
11:17 Таксист из Асбеста поставил ультиматум администрации из-за ям на дорогах
10:04 В Свердловской области начала работать горячая линия по вопросам летнего отдыха
09:40 Бастрыкин поручил начать проверка в отношении мигрантов, которые работают в ресторанах Екатеринбурга
09:24 ДТП на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» унесло жизни двух человек, а еще один получил травмы
20:37 Нулевая ничья с прямым конкурентом оставила ФК «Урал» в зоне стыковых матчей за два тура до конца чемпионата
18:12 Синоптики предупредили о заморозках до -5°C в Свердловской области
16:38 Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте
14:42 Свердловскую продукцию представят на Российско-Китайском ЭКСПО-2024
13:28 В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12:26 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
11:46 В свердловском УГБИДД предупреждают о заснеженных дорогах
11:09 Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра
09:41 Свердловское МЧС предупредило о ветре до 18 метров в секунду
18:05 Следующее северное сияние свердловчанам помешает увидеть высокая облачность
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK