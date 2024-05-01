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Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Минобороны РФ объявили об учениях, которые пройдут в ближайшее время «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».
Учения пройдут с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота, сообщили в Минобороны.
«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Провести учения поручил верховный главнокомандующий ВС РФ. Генштаб уже начал подготовку.
Учения пройдут с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота, сообщили в Минобороны.
«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что учения пройдут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
Провести учения поручил верховный главнокомандующий ВС РФ. Генштаб уже начал подготовку.
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