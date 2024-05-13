Парк Маяковского будут обрабатывать от клещей 14 мая в Екатеринбурге





— сообщает администрация парка В это время парк будет закрыт для прогулок, допускаются только транзитные пешеходы. После окончания обработки парк открыт,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Администрация ЦПКиО имени Маяковского объявила о проведении обработки от клещей на территории парка. Специалисты планируют провести обработку 14 мая с 09.30 до 12.00.В связи с этим, с 14 по 17 мая нельзя ходить по газонам. Администрация также рекомендует воздержаться от прогулок с детьми и выгула собак в указанный период.