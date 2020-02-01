В Екатеринбурге ликвидируют уралмашевскую свалку

18:03 | 14.02.2020

Фото: Роман Кравченко/Facebook

Кировский районный суд Екатеринбурга обязал власти региона и администрацию Орджоникидзевского района ликвидировать тлеющую свалку на Уралмаше. За исполнением постановления следит Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.



Обязанность по избавлению города от свалки возложена, в том числе, на министерство по управлению государственным имуществом и министерство природных ресурсов экологии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Отметим, свалка находится на территории участков, принадлежащих региону или имеющих статус неразграниченных земель (в ведении МУГИСО). Один из участков входит в состав охраняемой природной территории областного значения «Шувакинский лесной парк».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»