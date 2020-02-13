Евгений Куйвашев объяснил, почему финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

10:04 | 14.02.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил решения Исполкома Российского футбольного союза о проведении финала Кубка России в Екатеринбурге.



В своем Instagram губернатор отметил, что в борьбе за право проведения такого масштабного события боролись как столица Урала, так и Нижний Новгород. Однако, Свердловская область обладает большим опытом по проведению подобного рода мероприятий как всероссийского, так и международного уровней. Поэтому предпочтение члены Исполкома РФС отдали Екатеринбургу.



Глава региона напомнил, что уральская столица принимала финал Кубка России еще в 2012 году. А в 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошли четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу.



«В дни матчей в нашем городе было так много счастливых и дружелюбных болельщиков из разных стран. Мы все вместе болели за любимые сборные. Уверен, финал Кубка России по футболу принесет нам не меньше положительных эмоций», - добавил губернатор.



Отметим, что финал запланирован на 13 мая 2020 года. В частности, в рамках четвертьфинала за право сыграть в финале сразятся "Урал" и ярославский "Шинник".

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»