В Свердловской области почти 45 тысяч девятиклассников сдают итоговое собеседование по русскому языку

20:35 | 12.02.2020

Фото: in-schelkovo.ru

Порядка 45 тысяч девятиклассников в Свердловской области сдают итоговое собеседование по русскому языку в этом году, об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Всего итоговое собеседование будут сдавать 44778 человек. В рамках собеседования ученики должны будут выполнить 4 из предложенных заданий: прочитать текст вслух, пересказать его и высказаться по одной из выбранных тем с экзаменатором. Собеседование будет оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Результаты школьники получат не позднее 17 февраля.



Напомним, что итоговое собеседование для девятиклассников стало обязательным в 2018/2019 учебном году. Результат его сдачи определяет допуск школьника к государственной итоговой аттестации.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»