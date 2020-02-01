В Екатеринбурге на двух улицах могут выделить полосы для общественного транспорта

15:12 | 12.02.2020

В Екатеринбурге в 2020 году еще на двух улицах могут сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Речь идет об участке улицы Вильгельма де Геннина от Тимофеева-Ресовского до Сахарова и улице Серафимы Дерябиной от Академика Бардина до Шаумяна.



Как сообщили ЕТВ в городской администрации, создание выделенных полос обсуждалось, однако окончательное решение пока не принято. Добавим, что за прошлый год проезд общественного транспорта упростили только по улице Щербакова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»