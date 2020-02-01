ГУ МВД по Свердловской области рассказали о поддельных купюрах

19:54 | 11.02.2020

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Сотрудники свердловского гарнизона полиции проводят профилактическую операцию «Купюра», в рамках которой рассказывают уральцам о том как распознать поддельные денежные купюры достоинством пять, две и одну тысячу рублей, об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Так, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями проводят инструктажи продавцов-кассиров и работников сферы обслуживания. Заинтересованным людям сотрудники полиции выдают список серий и номеров наиболее распространенных поддельных денежных купюр и методические рекомендации «Алгоритм действий при обнаружении ПДК».



Свердловчанам, по словам сотрудников главка, принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную банкноту, нужно обращать внимание на качество бумаги: у фальшивых купюр она обычная и находится в свободной продаже. Также на поддельных купюрах осыпается краска, металлизированная нить легко отклеивается, а на эмблемах нет цветопеременного эффекта. Со списком серий и номеров поддельных купюр уральцы могут ознакомиться на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.



Стоит отметить, что в 2019 году в регионе было возбуждено 263 уголовных дела по статье об изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»