Екатеринбург встал в 8-балльных пробках

18:39 | 10.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

Вечером в уральской столице образовались сильные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», состояние на дорогах оценивается на 8 баллов.



Сильные заторы можно наблюдать на улицах 8 Марта, Московской, Малышева, Фурманова, Куйбышева, Декабристов, Московской, Ленина, Машинной, Халтурина, Репина и других.



Ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Аварии произошли на улицах Челюскинцев, Декабристов, Серафимы Дерябиной и Щербакова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»