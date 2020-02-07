Новости дня
13:00 | 9.02.2020
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
В Свердловской области открыли бюст Герою Советского Союза Григорию Речкалову
Памятный монумент был открыт в посёлке Бобровский Сысертского городского округа. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники регионального СК, представители Центрального военного округа, работники военной авиации, представители общественных организаций, советов ветеранов и местных органов власти и жители посёлка Бобровский. Тажке, на мероприятие приехала Любовь Речкалова, дочь лётчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к монументу и почтили память генерала авиации, который внёс существенный вклад в дело защиты воздушных рубежей в период Великой Отечественной войны.
© «Вечерние ведомости»
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