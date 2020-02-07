В Свердловской области открыли бюст Герою Советского Союза Григорию Речкалову

13:00 | 9.02.2020

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Свердловской области открыли бюст Григорию Речкалову – дважды Герою Советского Союза. Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею легендарного лётчика.



Памятный монумент был открыт в посёлке Бобровский Сысертского городского округа. В торжественной церемонии приняли участие сотрудники регионального СК, представители Центрального военного округа, работники военной авиации, представители общественных организаций, советов ветеранов и местных органов власти и жители посёлка Бобровский. Тажке, на мероприятие приехала Любовь Речкалова, дочь лётчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Участники торжественной церемонии возложили цветы к монументу и почтили память генерала авиации, который внёс существенный вклад в дело защиты воздушных рубежей в период Великой Отечественной войны.

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