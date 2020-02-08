Свердловский губернатор поучаствовал в соревновании «Лыжня России-2020»

14:30 | 8.02.2020

Фото: Instagram-аккаунт Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в соревновании «Лыжня России-2020». Об этом чиновник сообщил в своём Instagram-аккаунте.



«Лыжня России» — спортивный зимний праздник, в котором принимают участие и профессиональные спортсмены, и любители, и юные, и пожилые. Все вместе встают на лыжи и спешат к финишу. Профессионалы преодолевают дистанцию от 5 до 10 километров, любители — 2 километра. Кто добегает до финиша первый, получает от меня приз — крутой снегоход! Сегодня больше 40% жителей Свердловской области регулярно занимаются спортом, а такие соревнования — лучшая пропаганда здорового образа жизни», — написал он.



Добавим, что губернатор прошёл дистанцию в Нижнем Тагиле вместе с депутатом и олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»