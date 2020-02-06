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12:17 | 7.02.2020

Фото: eanews.ru

Кондуктор выгнал мужчину-инвалида из маршрутки в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге кондуктор маршрутки №42, которую обслуживает ООО «Союз-транс», выгнал мужчину-инвалида.

Очевидцы сообщают, что транспортное средство было переполнено, а мужчина находился в задней части маршрутки. Кондуктор кричала, чтоб он передал за проезд. Когда пострадавший показал удостоверение инвалида, кондуктор, обозвав его наркоманом, заставила его выйти на следующей остановке. После такого заявления сотрудница транспортной компании отметила, что «это коммерческий автобус и инвалидов они возить не собираются». Один из пассажиров начал вступаться за пострадавшего, на что кондуктор усилила свою агрессию и настояла на выходе из транспортного средства инвалида.

В свою очередь, мужчина в препирательства не вступал, только перед выходом спросил, почему он должен платить. Очевидцы сообщают, что его речь была медленной, говорить ему было очевидно сложно.

На вопрос пассажиров, почему женщина не проверила предъявленное удостоверение, она заявила, что оно – поддельное.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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