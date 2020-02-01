В Екатеринбурге продлили срок перекрытия движения по улице Торфорезов

15:36 | 6.02.2020

В Екатеринбурге продлевается срок закрытия движения транспорта по улице Торфорезов до 14 февраля. Речь идет об участке от улицы Венгерских коммунаров до Татищева.



Данные изменения связаны с необходимостью увеличения срока производства работ по строительству тепловой сети на улице Торфорезов. Объехать закрытый участок можно по улицам Лоцмановых или Рабочих.



Добавим, что сведения о всех действующих на территории города дорожных перекрытиях можно посмотреть на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»