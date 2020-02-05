Новости дня
12:25 | 6.02.2020
Скандальный свердловский застройщик Владимир Михеев решил объявить себя банкротом
Ранее судебным актом Арбитражного суда Свердловской области в рамках процедуры банкротства ЖСК «Западный-1» эта сумма была взыскана с Михеева в качестве убытков – деньги, внесенные пайщиками, попросту исчезли из кассы жилищно-строительного кооператива.
Выяснилось, что в период с сентября 2015 по февраль 2016 года Михеев передал 52 миллиона из кассы ЖСК «Западный-1» на тот момент директору УК «Западная» Артему Вохмякову без надлежащего встречного представления. Вохмяков перечислял деньги подрядчикам, которые должны были выполнять работы для ООО «СКМД», учредителем которого является сам Владимир Михеев. Он являлся и соучредителем ООО УК «Западная», а согласно позиции предыдущих руководителей управляющей компании он фактически осуществлял контроль и управление деятельностью УК. То есть Михеев, по сути, выдал деньги сам себе, получив их в свое распоряжение.
При этом, как установил суд, отсутствуют доказательства реальности операции по передаче денежных средств от ЖСК в пользу ООО УК «Западная».
Напомним, что в декабре 2019 года сотрудники отдела полиции №8 возбудили уголовное дело по факту мошенничества, связанного с хищением денежных средств пайщика ЖСК «Западный-1», намеревавшегося приобрести квартиру в жилом комплексе (читать здесь). Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Согласно материалам дела, с период с апреля по июнь 2017 года неизвестный, находясь в офисе жилищно-строительного кооператива «Очеретина-4» (правопредшественник ЖСК «Западный-1») путем обмана по договору долевого участия в строительстве завладел денежными средствами в размере чуть более 1,5 миллиона рублей, принадлежащих Ивану К. (имя изменено в интересах следствия). На сегодняшний день дело пока бесфигурантное.
© «Вечерние ведомости»
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