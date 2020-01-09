Общество
07:54 | 10.01.2020
Фото: n1.ru
Депутат Госдумы и прокуратура добились расследования махинаций в ЖК Западный
В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с помещениями в скандальном жилом комплексе
Согласно материалам дела, с период с апреля по июнь 2017 года неизвестный, находясь в офисе жилищно-строительного кооператива «Очеретина-4» (правопредшественник ЖСК «Западный-1», председатель – Владимир Михеев) путем обмана по договору долевого участия в строительстве завладел денежными средствами в размере чуть более 1,5 миллиона рублей, принадлежащих Ивану К. (имя изменено в интересах следствия).
Уголовное дело находится в производстве старшего следователя отдела полиции №8 Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу. По данным издания, на сегодняшний день обвинение еще никому не предъявлено, но у следствия есть определенный круг лиц из 3-4 человек, которые после допроса могут стать подозреваемыми или обвиняемыми по делу.
В настоящее время это единственное уголовное дело, которое удалось возбудить по факту финансовых авантюр в ЖСК «Западный-1» (признан банкротом, проходит процедуру конкурсного производства), несмотря на десятки заявлений, в том числе, с требованием привлечь ответственности бывшего председателя ЖСК Владимира Михеева и его ближайшее окружение.
Отметим и другую деталь, которая безусловно свидетельствует о начале грядущих резонансных судебных разбирательств, связанных с ЖК «Западный». Арбитражный суд Свердловской области в рамках рассмотрения дела о признании ООО УК «Западная» банкротом (ранее обслуживал жилфонд в ЖК, также связана с Владимиром Михеевым) наложил арест на счета ООО «Управляющая компания «Квартал» (учредителем которой ранее опять же числил Михеев) в размере 5,5 миллиона рублей. Основанием для ареста счетов стало ходатайство конкурсного управляющего ООО УК «Западная». Он требует признать недействительным договор цессии, заключенный в апреле 2017 г. между УК «Западная» и УК «Квартал» на вышеуказанную сумму.
В ситуацию может вмешаться и Департамент государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Весной 2019 года он уже проводил проверку ЖСК «Очеретина 9» (в мае 2016 года ЖСК «Западный-1» был реорганизован путем выделения из состава ЖСК четырнадцати кооперативов по принципу один дом – один ЖСК), в ходе которой выяснилось, что срок полномочий председателя – Владимира Михеева, истек еще в начале мая 2019 г. Остается тогда вопрос, на основании тогда какого протокола заседания правления ЖСК от 20.05.2019 осуществляет управление домом ООО УК «Квартал»?
Редакция издания «Вечерние ведомости» ранее также неоднократно посвящало свои публикации деятельности Владимира Михеева (читать здесь и здесь), рассказывая о судебных процессах вокруг жилого комплекса. Ситуация в ЖК Западный в Екатеринбурге уникальная не только для Уральского региона, но, пожалуй, для всей России – своих кровных люди лишаются не из-за того, что дома не построены, а из-за сложной схемы строительства, организованной Владимиром Михеевым.
Иван Морозов © «Вечерние ведомости»
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