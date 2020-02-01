На Среднем Урале строится жилья больше, чем продаётся

14:34 | 5.02.2020

Фото: Алексей Булатов

Свердловскстат подвел итоги жилищного строительства за 2019 год. Оказалось, что в Свердловской области жилья строят больше, чем покупают.



Согласно статистике, рабочие завершили строительство 2,4 миллиона квадратных метров, что больше на 14% показателя двухлетней давности. Из них 5,6 тысячи – это дома на садоводческих участках.



Всего для свердловчан сделали 33,1 тысячи новых квартир, при этом средняя стоимость квадратного метра в многоквартирных домах составила 44 430 рублей, это немного больше, чем год назад (44 091 рубль).



Согласно данным, свердловчане купили всего 457,9 тысячи квадратных метров, в то время как в 2018-м эта цифра составляла 752 тысячи квадратных метров. Больше всего жилья продано в Екатеринбурге — 429,2 тысячи «квадратов».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»