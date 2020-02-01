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19:53 | 4.02.2020

Фото: kp.ru

В Екатеринбурге убийце девушек на Уктусе продлили срок содержания под стражей

Как сообщает руководитель первого отдела по расследованию ходатайства следователя СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, срок содержания Алексея Александрова, убившего двух девушек на Уктусе, продлен до 25 мая 2020 года.

В сообщении отмечается, что сейчас следователи собирают дополнительные данные и закрепляют доказательства вины подозреваемого, также проводится анализ информации с электронных носителей, изъятых у фигуранта (в общей сложности, объемом порядка 12 терабайт). Помимо прочего, подозреваемому назначена судебная стационарная психиатрическая экспертиза для установления его вменяемости. Психиатрическое обследование продлится один месяц.

Напомним, инцидент произошел 25 августа 2018 года. Александров убил двух подруг – 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. Мужчина выстрелил в их головы из пневматического оружия: пять пуль попали в Ксению, остальные – в Наталью.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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