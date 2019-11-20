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17:25 | 13.01.2020
Фото: vk.com
В Екатеринбурге стрелка, убившего двух девушек на Уктусе, отправили на психиатрическую экспертизу
СУ СКР по Свердловской области отмечает, что у 34-летнего Алексея Александрова усматриваются признаки расстройства личности в виде периодически случающихся депрессивных состояний и навязчивых идей.
Напомним, инцидент произошел 25 августа 2018 года. Александров убил двух подруг – 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. Мужчина выстрелил в их головы из пневматического оружия: пять пуль попали в Ксению, остальные – в Наталью.
Подозреваемый работал работал инженером в Машиностроительном завода им. Калинина» (ЗИК) — знаменитом оборонном завод в Екатеринбурге, где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». Помимо прочего, мужчина увлекался фотографией – на его странице во «ВКонтакте» десятки фотосессий с молодыми женщинами.
Ранее Александров во всем сознался и показал следователям, как расправился с жертвами.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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