В Екатеринбурге стрелка, убившего двух девушек на Уктусе, отправили на психиатрическую экспертизу

17:25 | 13.01.2020

Фото: vk.com

Инженера-конструктора с завода им. М. И. Калинина, обвиняемого в убийстве двух девушек на Уктусе, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.



СУ СКР по Свердловской области отмечает, что у 34-летнего Алексея Александрова усматриваются признаки расстройства личности в виде периодически случающихся депрессивных состояний и навязчивых идей.



Напомним, инцидент произошел 25 августа 2018 года. Александров убил двух подруг – 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. Мужчина выстрелил в их головы из пневматического оружия: пять пуль попали в Ксению, остальные – в Наталью.



Подозреваемый работал работал инженером в Машиностроительном завода им. Калинина» (ЗИК) — знаменитом оборонном завод в Екатеринбурге, где производят зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук». Помимо прочего, мужчина увлекался фотографией – на его странице во «ВКонтакте» десятки фотосессий с молодыми женщинами.



Ранее Александров во всем сознался и показал следователям, как расправился с жертвами.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»