Жители свердловского поселка жалуются на «оптимизацию» системы здравоохранения

17:43 | 4.02.2020

Жители поселка Рефтинский Свердловской области обеспокоены появившейся информацией о закрытии хирургического отделения в местной больнице. В минувшие выходные они обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Игорю Торощину с просьбой предотвратить намечающуюся «оптимизацию».



«В Рефтинском на прием пришло порядка 15-20 человек и все по одному вопросу - медицинскому. В поселке хотят закрыть хирургическое отделение и заставить ездить жителей в соседний город, это при учете, что население поселка 16 тысяч человек! Жители волнуются, что больницу закроют совсем и их волнения подтверждаются фактами. Будем поднимать этот вопрос в Минздраве!», – рассказал Игорь Торощин.



В Министерстве здравоохранения Свердловской области в свою очередь сообщили, что ликвидировать хирургическое отделение не планируется.



«В связи с обеспокоенностью относительно «закрытия круглосуточного хирургического отделения» - вносим разъяснения по ситуации. На данный момент в ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» развёрнута 21 койка дневного стационара, из них две хирургических, 13 общетерапевтических, три койки педиатрии, две койки ЛОР, одна гинекологическая. Также 15 коек круглосуточного терапевтического стационара. С июля 2020 года хирургическая помощь жителям посёлка будет оказываться в обновлённом отделении дневного стационара. Таких коек станет 25, из них 10 хирургических коек по типу «хирургия одного дня». Помимо этого планируется увеличение коек круглосуточного стационара с 15 до 20, расположатся они в отремонтированных помещениях. Таким образом, речь идёт об увеличении коечного фонда Рефтинской больницы, проведении ремонтных работ и оснащением современным медицинским оборудованием», – сообщил пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.



По его словам, вся специализированная хирургическая помощь в полном объёме, как и раньше - будет осуществляться в Межмуниципальном медицинском центре Асбеста в соответствии с порядками оказания хирургическом помощи в круглосуточном стационаре. Ежемесячно специалистами хирургического профиля Межмуниципального медицинского центра Асбеста осуществляется порядка 100-120 оперативных вмешательств. Из них 40% жителям Рефтинского ГО.

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