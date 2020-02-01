В столице Урала сотрудницу налоговой задержали за взятку

16:29 | 4.02.2020

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали начальницу отдела предпроверочного анализа и истребования документов межрайонной инспекции ФНС России № 24. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.



По словам источника, женщина подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сумма превышает полтора миллиона рублей. Начальницу отдела задержали в момент получения очередной взятки в размере 150 тысяч рублей.



Источник добавил, что СКР по Свердловской области возбудил по данному факту уголовное дело. Женщина находится под стражей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»