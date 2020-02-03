Утром в Екатеринбурге 4 машины столкнулись с полицейским автомобилем

10:39 | 4.02.2020

Фото: скриншот видео / ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге этим утром 4 автомобиля столкнулись с полицейской машиной. ДТП произошло на проспекте Космонавтов.



Как сообщили очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», машина ППСП ехала по улице Машиностроителей и вылетела на встречку, где столкнулась с KIA Rio. В ходе аварии были повреждены 5 автомобилей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»